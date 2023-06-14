Mislav Orsic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Mislav Orsic'in yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, Hırvat golcü ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Mislav Orsic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

MİSLAV ORSİC KİMDİR?

Mislav Orsic, 29 Aralık 1992 yılında Hırvatistan, Zagreb'te dünyaya gelmiştir. İngiltere Premier Lig'den düşen Southampton forması giymektedir. Kariyerine, 2009 yılında Inter Zaprešic takımında başladı. Daha sonra sırasıyla Spezia, HNK Rijeka, NK Celje, Jeonnam Dragons, Çangçun Yatai, Ulsan Hyundai ve Dinamo Zagreb takımlarında forma giydi. Hırvatistan Milli Takımı'nda forma giymektedir.