Haberler Kimdir Mislav Orsic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Mislav Orsic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Transfer piyasasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Hırvat futbolcu Mislav Orsic'in yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Arama motorlarında Mislav Orsic ile ilgili araştırma yapanlar, Mislav Orsic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var? gibi ifadelerle oyuncu hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Mislav Orsic kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2023 Çarşamba 10:08 Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2023 Çarşamba 10:30
Mislav Orsic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Mislav Orsic'in yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, Hırvat golcü ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Mislav Orsic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

MİSLAV ORSİC KİMDİR?

Mislav Orsic, 29 Aralık 1992 yılında Hırvatistan, Zagreb'te dünyaya gelmiştir. İngiltere Premier Lig'den düşen Southampton forması giymektedir. Kariyerine, 2009 yılında Inter Zaprešic takımında başladı. Daha sonra sırasıyla Spezia, HNK Rijeka, NK Celje, Jeonnam Dragons, Çangçun Yatai, Ulsan Hyundai ve Dinamo Zagreb takımlarında forma giydi. Hırvatistan Milli Takımı'nda forma giymektedir.

DİĞER
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'in yıldızı Galatasaray'a geliyor! Yunus Akgün'ün yerine o isim...
Sapkın LGBT terörü destekçisi Mabel Matiz'in şovuna tepkiler çığ gibi! Sosyal medya: "Şeytana hizmet ediyorsun, eskiden edep diye bir şey vardı"
Yunus'un alternatifi Süper Lig'den! Harekete geçildi
F.Bahçe'ye Bayern'den dev transfer!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Daler Kuzyaev kimdir?
Ianis Hagi kimdir?
İzmir'de korkutan deprem!
Karnesinde 3 olan Teşekkür, Takdir Belgesi alabilir mi?
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Türkiye - Hollanda maçı saat kaçta? Türkiye - Hollanda maçı saat kaçta? 10:19
Atiba'dan sürpriz karar! Veda ediyor Atiba'dan sürpriz karar! Veda ediyor 10:18
Kanarya'ya müjdeli haber! O öneriyi reddetti Kanarya'ya müjdeli haber! O öneriyi reddetti 10:11
Beşiktaş'a Çekyalı orta saha! Beşiktaş'a Çekyalı orta saha! 09:48
F.Bahçe'ye Bayern'den dev transfer! F.Bahçe'ye Bayern'den dev transfer! 09:39
F.Bahçe'de ayrılık gerçekleşti! Resmi açıklama bekleniyor F.Bahçe'de ayrılık gerçekleşti! Resmi açıklama bekleniyor 09:21
Daha Eski
Yunus'un alternatifi Süper Lig'den! Harekete geçildi Yunus'un alternatifi Süper Lig'den! Harekete geçildi 09:13
Transfer sorusunu yanıtladı! Hayalindeki ligi açıkladı Transfer sorusunu yanıtladı! Hayalindeki ligi açıkladı 08:48
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Medya Dünyası 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Medya Dünyası 00:41
F.Bahçe'de bir ayrılık daha! F.Bahçe'de bir ayrılık daha! 00:40
Nantes'tan flaş Mostafa Mohamed kararı! Nantes'tan flaş Mostafa Mohamed kararı! 00:40
G.Saray'da Nelsson'un giderse alternatifi hazır! G.Saray'da Nelsson'un giderse alternatifi hazır! 00:40