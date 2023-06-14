Haberler Kimdir Daler Kuzyaev kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Daler Kuzyaev kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Transfer piyasasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Rus futbolcu Daler Kuzyaev'in yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Arama motorlarında Daler Kuzyaev ile ilgili araştırma yapanlar, Daler Kuzyaev kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var? gibi ifadelerle oyuncu hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Daler Kuzyaev kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2023 Çarşamba 10:30
Daler Kuzyaev kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Daler Kuzyaev'in yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, Rus golcü ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Daler Kuzyaev kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

DALER KUZYAEV KİMDİR?

Daler Kuzyaev, 15 Ocak 1993 yılında Rusya'da dünyaya gelmiştir. 182 cm boyunda olan Kuzyaev, merkez orta saha pozisyonunda oynamaktadır. Rusya Milli Takımı'nda 46 kez forma giyen Kuzyaev, Zenit'te futbola başlamıştır. Karelia, Neftekhimik, Terek Grozny, Akhmat Grozny gibi ekiplerde forma giymiştir. Son olarak Zenit'e dönen Kuzyaev 6 senedir Zenit'te forma giymektedir. Bu sezon 35 maçta 5 gol 7 asist üretti.

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