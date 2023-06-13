MASTERCHEF DİLAN KİMDİR? | Masterchef Dilan Karataş nereli, kaç yaşında? Mesleği ne?

MASTERCHEF DİLAN KİMDİR? | En sevilen yarışma programları arasında yer alan Masterchef, yeni sezona en lezzetli yemeklerle giriş yapmaya hazırlanıyor. MasterChef 2023'te jüri koltuğunda aynı isimler yer alırken yarışmacılardan Dilan Karataş, arama motorlarında en çok sorgulanan isimler arasında yer aldı. Peki Masterchef Dilan Karataş kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi? İşte merak edilenler...

MASTERCHEF DİLAN KARATAŞ KAÇ YAŞINDA? MESLEĞİ NE?

MasterChef yarışmacısı Dilan Karataş, 21 yaşındadır. Memleketi Malatya olan Dilan Karataş, 13 yaşından bu yana sektörün içinde yer almaktadır. Komi olarak başlayan Dilan Karataş, Etiler Turizm Otecilik Lisesi'ni okumuş ve stajları ile birlikte birçok mutfakta yer almıştır.