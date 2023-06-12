MASTERCHEF BATUHAN KİMDİR? | Masterchef Batuhan Bayır nereli, kaç yaşında? Mesleği ne?

MASTERCHEF BATUHAN KİMDİR? | En sevilen yarışma programları arasında yer alan Masterchef, yeni sezona en lezzetli yemeklerle giriş yapmaya hazırlanıyor. MasterChef 2023'te jüri koltuğunda aynı isimler yer alırken yarışmacılardan Batuhan Bayır, arama motorlarında en çok sorgulanan isimler arasında yer aldı. Peki Masterchef Batuhan Bayır kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi? İşte merak edilenler...

MASTERCHEF BATUHAN BAYIR NERELİ, KAÇ YAŞINDA? MESLEĞİ NE?

Batuhan Bayır 22 yaşındadır ve yarışmaya İstanbul'dan katılmıştır. Türkiye'de birçok şefle ve birçok restoranda çalışıp deneyim kazandığını söyleyen genç aşçı Batuhan Bayır, MasterChef'e kendini kanıtlamaya geldiğini ve MasterChef'te şampiyon olacağını söylemiş ve beşinci olmuştu.

Eleme sonrası açıklama yapan Batuhan, "22 yaşındayım ama birçok üniversite konuşma yapmak için beni çağırıyor. Bu çok gurur verici. Bu yol kapandı ama belki daha fazla yol açılacak. Burası benim için okul oldu. Bundan sonraki yarışma hayatıma tabi ki devam edeceğim. Umarım bundan sonra da görüşürüz." dedi.