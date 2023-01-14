Haberler Kimdir ATEŞ KUŞLARI SABİT KİMDİR? | Emir Çubukçu kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Emir Çubukçu burcu, boyu ve kilosu...

ATEŞ KUŞLARI SABİT KİMDİR? | Emir Çubukçu kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Emir Çubukçu burcu, boyu ve kilosu...

Ateş Kuşları Sabit kimdir? | Sezonun en iddialı dizilerinden olan ve hayatlarını sokakta idame ettirmeye çalışan çocukları konu alan Ateş Kuşları dizisi daha ilk bölümüyle milyonları ekran başına kilitlemeyi başardı. Başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral ve Burak Tozkoparan'ın paylaştığı Ateş Kuşları'nda Sabit rolüne hayat veren Emir Çubukçu'nun gerçek hayatı da merak konusu oldu. Peki Ateş Kuşları Sabit Ateş kimdir? Emir Çubukçu kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, evli mi? İşte Emir Çubukçu burcu, boyu, kilosu ve tüm merak edilenler...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2023 Cumartesi 13:00 Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2023 Cumartesi 13:00
ATEŞ KUŞLARI SABİT KİMDİR? | Emir Çubukçu kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Emir Çubukçu burcu, boyu ve kilosu...

Ekranların en beğenilen yapımları arasında girmeyi başaran, başrollerinde İlayda Alişan, Hande Soral ve Burak Tozkoparan'ın yer aldığı, sadece oyuncu kadrosuyla değil konusuyla da herkesi etkileyen ve sokakta kalan 6 ile 13 yaş arası 5 çocuğun, Köksüzler'in hikayesini anlatan Ateş Kuşları, ilk bölümüyle viral olmayı başardı. Ateş Kuşları'nda Sabit Ateş'i canlandıran Emir Çubukçu'nun hayatı da merak konusu oldu. Peki Emir Çubukçu kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, evli mi? Emir Çubukçu burcu, boyu ve kilosu...

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EMİR ÇUBUKÇU KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NE?

1990, İstanbul doğumlu 33 yaşındaki Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu Emir Çubukçu, oyunculuğa Karadayı dizisi ile başladı. Daha sonra Yarım Kalan Mucize, Bana Sevmeyi Anlat, Rüya, Gülperi ve Zemheri gibi birçok film ve dizide rol aldı.

2018 yılında rol aldığı Gülperi dizisindeki Ali karakteri ile tanındı. 2020 yılında Zemheri, 2021'de Yalancı dizisi kadrosuna dahil oldu. Emir Çubukçu, yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.

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EMİR ÇUBUKÇU EVLİ Mİ? BURCU, BOYU VE KİLOSU...

Özel hayatı hakkında bilgi bulunmayan; 1,79 metre boyundaki ve 75 kilo ağırlığındaki Emir Çubukçu'nun burcu Terazidir.

ATEŞ KUŞLARI SABİT KİMDİR?

Adının aksine hiç sabit durmaz. Babası otistik olduğu için sokağa bırakınca saatlerce sallanarak beklemiş Sabit. Ondan zaten onu bulup koruyan Ali'ye olan düşkünlüğü… Bütün Ateş Kuşlarına düşkündür ama en çok da Gülayşe'yi sahiplenir.

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