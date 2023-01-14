ATEŞ KUŞLARI SABİT KİMDİR? | Emir Çubukçu kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Emir Çubukçu burcu, boyu ve kilosu...

Ekranların en beğenilen yapımları arasında girmeyi başaran, başrollerinde İlayda Alişan, Hande Soral ve Burak Tozkoparan'ın yer aldığı, sadece oyuncu kadrosuyla değil konusuyla da herkesi etkileyen ve sokakta kalan 6 ile 13 yaş arası 5 çocuğun, Köksüzler'in hikayesini anlatan Ateş Kuşları, ilk bölümüyle viral olmayı başardı. Ateş Kuşları'nda Sabit Ateş'i canlandıran Emir Çubukçu'nun hayatı da merak konusu oldu. Peki Emir Çubukçu kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, evli mi? Emir Çubukçu burcu, boyu ve kilosu...

💥"G.SARAYDA ŞAMPİYONLUK RÜZGARI ESİYOR"

💣ALMAN DEVİNDEN FERDİ BOMBASI!

👉BEŞİKTAŞ'TA ORTA SAHAYA 2 ADAY!👈

EMİR ÇUBUKÇU KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NE?

1990, İstanbul doğumlu 33 yaşındaki Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu Emir Çubukçu, oyunculuğa Karadayı dizisi ile başladı. Daha sonra Yarım Kalan Mucize, Bana Sevmeyi Anlat, Rüya, Gülperi ve Zemheri gibi birçok film ve dizide rol aldı.

2018 yılında rol aldığı Gülperi dizisindeki Ali karakteri ile tanındı. 2020 yılında Zemheri, 2021'de Yalancı dizisi kadrosuna dahil oldu. Emir Çubukçu, yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.

45 SANİYEDE FAZLA YAĞLARINDAN KURTUL ✅|İZLE

EMİR ÇUBUKÇU EVLİ Mİ? BURCU, BOYU VE KİLOSU...

Özel hayatı hakkında bilgi bulunmayan; 1,79 metre boyundaki ve 75 kilo ağırlığındaki Emir Çubukçu'nun burcu Terazidir.

ATEŞ KUŞLARI SABİT KİMDİR?

Adının aksine hiç sabit durmaz. Babası otistik olduğu için sokağa bırakınca saatlerce sallanarak beklemiş Sabit. Ondan zaten onu bulup koruyan Ali'ye olan düşkünlüğü… Bütün Ateş Kuşlarına düşkündür ama en çok da Gülayşe'yi sahiplenir.