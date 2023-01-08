Haberler Kimdir ÖMER DİZİSİNİN GAMZE'Sİ KİMDİR? | Gökçe Bahadır kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Gökçe Bahadır evli mi, burcu, boyu, kilosu...

ÖMER DİZİSİNİN GAMZE'Sİ KİMDİR? | Gökçe Bahadır kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Gökçe Bahadır evli mi, burcu, boyu, kilosu...

Başrollerini Selahattin Paşalı, Bahadır Gökçe ve Barış Falay'ın paylaştığı Star TV ekranlarının yeni sezon dizisi Ömer, daha ilk bölümüyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Konusuyla olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da oldukça beğenilen dizinin başrollerinden Gökçe Bahadır'ın gerçek hayatta kim olduğu ise en sık araştırılan konular arasında yerini aldı. Peki Ömer dizisinin Gamze'si kimdir? Gökçe Bahadır kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Gökçe Bahadır evli mi, burcu, boyu, kilosu ve tüm merak edilenler haberimizde...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2023 Pazar 12:41 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2023 Pazar 13:00
ÖMER DİZİSİNİN GAMZE'Sİ KİMDİR? | Gökçe Bahadır kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Gökçe Bahadır evli mi, burcu, boyu, kilosu...

Yıllar sonra terk ettiği mahallesine geri dönen Gamze ve Ömer'in tüm imkânsızlıklara rağmen süren aşklarını konu edinen Ömer dizisinde, baş karakter Gamze'yi canlandıran Gökçe Bahadır'ın gerçek hayatı merak konusu oldu. Yıllar önce terk ettiği mahalleye geri dönen, boşanmış ve çocuklu bir kadın olan Gamze'nin, mahalle camiinin hocasının oğlu Ömer'in aşkında beklenmedik bir huzur bulmasıyla hayatının nasıl değiştiğini anlatan Ömer dizisindeki rolüyle bir kez daha dikkatleri üzerine çeken Bahadır hakkında, arama motorlarında Gökçe Bahadır kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Gökçe Bahadır evli mi, burcu, boyu, kilosu kaç? sorgulamaları yapılıyor. Detaylar haberimizde...

GÖKÇE BAHADIR KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NE?

9 Kasım 1981 yılında İstanbul'da doğan 42 yaşındaki Gökçe Bahadır, liseden mezun olduktan sonra alternatif eğitim kurumu olan Akademi İstanbul'da radyo ve televizyonculuk alanında eğitim aldı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Öğrenciliği sırasında Fenerbahçe FM'de radyo programı sundu. Mezun olduktan sonra Best TV'de VJ'lik, ardından Show TV'de yayımlanan Sinyal programının sunuculuğunu yaptı.

Tatlı Hayat, Beşik Kertmesi, Mühürlü Güller gibi dizilerde bölüm oyunculuğu yaptı. Hayat Bilgisi dizisinde Törpü karakterini canlandırdı ve geniş kitlelerce tanındı. Gökçe Bahadır, daha sonra Digiturk'te yayınlanan JoJo adlı çocuk programını sundu.

Yaprak Dökümü dizisinde Leyla karakterini canlandırmıştır. Kanal D'de yayımlanan Kayıp Şehir dizisindeki performansı ile daha ünlenen sanatçı, bu dizideki rolü ile ödüller kazandı. Aramızda Kalsın isimli dizide Yadigâr karakterini, Hatırla Gönül dizisinde Gönül karakterini canlandırdı. 2017 yılında Kanal D'de yayınlanan Adı Efsane dizisinde başrolü üstlenen oyuncu, 20. bölümde diziden ayrıldı. 2017-2018 yılları arasında Star TV'de yayınlanan Ufak Tefek Cinayetler adlı televizyon dizisinde jinekolog Oya Toksöz, 2021 yapımı Kulüp adlı internet dizisinde Matilda karakterini canlandırdı. Daha sonra ise, 2021-2022 yılları arasında FOX'ta yayımlanan Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde Avukat Azra karakterini canlandırdı.

GÖKÇE BAHADIR EVLİ Mİ, BURCU, BOYU, KİLOSU KAÇ?

Kemal Sunal'ın oğlu oyuncu ve sunucu Ali Sunal ile 22 Temmuz 2011 tarihinde evlendi. Çift, 23 Şubat 2012 tarihinde boşandı. Ardından, 25 Şubat 2022 tarihinde müzisyen Emir Ersoy ile evlendi.

1,70 metre boyundaki ve 57 kg ağırlığındaki Gökçe Bahadır'ın burcu akreptir.

ÖMER DİZİSİNİN GAMZE'Sİ KİMDİR?

Yıllar önce terk ettiği mahalleye geri dönen Gamze, boşanmış ve çocuklu bir kadındır. Bekar bir anne olarak hayata sıfırdan başlamaya çabalarken, mahalle camiinin hocasının oğlu Ömer'in aşkında beklenmedik bir huzur bulur. Fakat çevrelerindeki engeller, Ömer ve Gamze'nin aşkını imkansız hale getirecektir.

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