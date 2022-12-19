GÖKHAN ÖZEN KİMDİR? | Ünlü şarkıcı Gökhan Özen kaç yaşında? Nereli? Kariyeri ve hayatı...

Bir dönemin en ünlü pop yıldızlarından biri olan Gökhan Özen, arama motorları ve sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Gökhan Özen'in yaşamı ve kariyeri merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Gökhan Özen kimdir? Ünlü şarkıcı Gökhan Özen kaç yaşında? Nereli? Kariyeri ve hayatı...

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GÖKHAN ÖZEN KİMDİR?

Ahmet Gökhan Özen 29 Kasım 1979 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Türk şarkıcı-şarkı yazarı, oyuncu, aranjör, müzik direktörü, prodüktör ve eski radyo/tv programcısıdır. Albümlerindeki birçok şarkının söz, müzik ve düzenlemesini kendisi yapmaktadır. Aynı zamanda enstrüman olarak gitar piyano vb. müzik aletlerini kullanmaktadır. Gökhan Özen, aslen Trabzon Beşikdüzülüdür. 7 Temmuz 2010'da, Mehmet Sevigen'in kızı olan Selen Sevigen ile evlendi. 16 Temmuz 2012'de Ada Deren Özen, 28 Temmuz 2015'te ise Derin Su Özen isimli kız çocukları oldu. Çift, Kasım 2016'da, yazılı bir basın açıklaması yaparak boşandıklarını duyurdu.

GÖKHAN ÖZEN ŞARKILARI

2000: Özelsin

2001: Duman Gözlüm

2002: Duman Gözlüm remix albüm

2003: Civciv[19]

2004: Her Şeyde Biraz Sen Varsın (Sevgililer Günü'ne özel edisyon)

2004: Aslında

2005: Kalbim Seninle - One More Time

2007: Resimler & Hayaller[20]

2008: Bize Aşk Lazım

2010: Daha Erken

2010: Başka

2013: Milyoner

2015: Maske

2016: Maske (Extended Version)

2020: Firardayım

2021: Firardayım (Deluxe)