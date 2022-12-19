Haberler Kimdir GÖKHAN ÖZEN KİMDİR? | Ünlü şarkıcı Gökhan Özen kaç yaşında? Nereli? Kariyeri ve hayatı...

GÖKHAN ÖZEN KİMDİR? | Ünlü şarkıcı Gökhan Özen kaç yaşında? Nereli? Kariyeri ve hayatı...

Bir dönemin en popüler şarkıcılarından biri olan Gökhan Özen'in yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Gökhan Özen ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Özellikle Özen'in yaşı, memleketi ve şarkıları merak ediliyor. Peki, ünlü şarkıcı Gökhan Özen kaç yaşında? Nereli?

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2022 Pazartesi 13:30 Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2022 Pazartesi 13:50
GÖKHAN ÖZEN KİMDİR? | Ünlü şarkıcı Gökhan Özen kaç yaşında? Nereli? Kariyeri ve hayatı...

Bir dönemin en ünlü pop yıldızlarından biri olan Gökhan Özen, arama motorları ve sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Gökhan Özen'in yaşamı ve kariyeri merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Gökhan Özen kimdir? Ünlü şarkıcı Gökhan Özen kaç yaşında? Nereli? Kariyeri ve hayatı...

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GÖKHAN ÖZEN KİMDİR?

Ahmet Gökhan Özen 29 Kasım 1979 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Türk şarkıcı-şarkı yazarı, oyuncu, aranjör, müzik direktörü, prodüktör ve eski radyo/tv programcısıdır. Albümlerindeki birçok şarkının söz, müzik ve düzenlemesini kendisi yapmaktadır. Aynı zamanda enstrüman olarak gitar piyano vb. müzik aletlerini kullanmaktadır. Gökhan Özen, aslen Trabzon Beşikdüzülüdür. 7 Temmuz 2010'da, Mehmet Sevigen'in kızı olan Selen Sevigen ile evlendi. 16 Temmuz 2012'de Ada Deren Özen, 28 Temmuz 2015'te ise Derin Su Özen isimli kız çocukları oldu. Çift, Kasım 2016'da, yazılı bir basın açıklaması yaparak boşandıklarını duyurdu.

GÖKHAN ÖZEN ŞARKILARI

2000: Özelsin
2001: Duman Gözlüm
2002: Duman Gözlüm remix albüm
2003: Civciv[19]
2004: Her Şeyde Biraz Sen Varsın (Sevgililer Günü'ne özel edisyon)
2004: Aslında
2005: Kalbim Seninle - One More Time
2007: Resimler & Hayaller[20]
2008: Bize Aşk Lazım
2010: Daha Erken
2010: Başka
2013: Milyoner
2015: Maske
2016: Maske (Extended Version)
2020: Firardayım
2021: Firardayım (Deluxe)

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