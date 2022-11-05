Haberler Kimdir YÜREK ÇIKMAZI FERİDE KİMDİR? | Dilara Aksüyek kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Dilara Aksüyek burcu, boyu ve kilosu

YÜREK ÇIKMAZI FERİDE KİMDİR? | Dilara Aksüyek kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Dilara Aksüyek burcu, boyu ve kilosu

TRT ekranlarının yeni dizisi Yürek Çıkmazı, herkesin ilgisini çeken konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla henüz yayına girmeden tüm gözleri üzerine çekmeyi başardı. Kişilik bozukluğu yaşayan bir adamın ve çocuklarıyla birlikte hayata tutunmaya çalışan bir kadının hikayesini ekranlara taşıyacak olan psikolojik dram dizisinin Feride'si Dilara Aksüyek'in gerçek hayatta kim olduğu diziseverler tarafından araştırılıyor. Peki Yürek Çıkmazı'nın Feride'si Dilara Aksüyek kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Dilara Aksüyek burcu, boyu ve kilosu kaç? Detaylar haberimizde...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2022 Cumartesi 15:30
YÜREK ÇIKMAZI FERİDE KİMDİR? | Dilara Aksüyek kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Dilara Aksüyek burcu, boyu ve kilosu

Ayla Hacıoğulları ve Vilmer Özçınar'ın kaleminden çıkan, yönetmenliğini ise Serdar Gözelekli'nin üstlendiği TRT ekranlarının yeni dizisi Yürek Çıkmazı, konusuyla olduğu kadar oyuncu kadrosu ile de tüm dikkatleri üzerine çekti. Sezonun en iddialı dizilerinden biri haline gelen ve daha ilk fragmanıyla birçok izleyicinin dikkatini çeken dizinin oyuncularından Dilara Aksüyek'in hayatı da merak konusu oldu. Peki Yürek Çıkmazı Feride kimdir? Dilara Aksüyek kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Dilara Aksüyek burcu, boyu ve kilosu kaç? İşte tüm merak edilenler...

DİLARA AKSÜYEK KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NE?

İzmir Karşıyaka'da 24 Temmuz 1987'de doğan 35 yaşındaki Dilara Aksüyek, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü mezunudur. İlk rolü 2012 yılında "Evlerden Biri" dizisinde 'Filiz' karakteri olmuştur. 2013 yılında başlayan "Merhamet" adlı dizide Narin'in kardeşi Şadiye'yi canlandırdıktan sonra "Kadim Dostum" adlı dizide Deniz karakterini canlandırdı.

Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisinde "Mahfiruze Sultan" karakterini canlandırmıştır.

DİLARA AKSÜYEK BURCU, BOYU VE KİLOSU

168 cm boyundaki ve 58 kg ağırlığındaki Dilara Aksüyek'in burcu aslandır.

DİLARA AKSÜYEK OYNADIĞI FİLM VE DİZİLER

  • 2012 Evlerden Biri Filiz Yardımcı oyuncu
  • 2013-2014 Merhamet Şadiye Yardımcı oyuncu
  • 2014 Kadim Dostum Deniz Yardımcı oyuncu
  • 2015 Adı Mutluluk Dolunay Başrol
  • 2015-2016 Muhteşem Yüzyıl: Kösem Mahfiruze Sultan Yardımcı oyuncu
  • 2016 Mahrumlar Tanem Yardımcı oyuncu
  • 2017-2019 İstanbullu Gelin İpek Dokuyucu Yardımcı oyuncu
  • 2020-2021 Arıza Füsun Keskin Yardımcı oyuncu
  • 2021 Baş Belası Nazlı Tüzün Yardımcı oyuncu
  • 2022 Baba Elif Paktaş Yardımcı oyuncu
  • 2022- Yürek Çıkmazı Feride Yardımcı oyuncu
  • Yakında Ölüm Kime Yakışır TV+, Başrol

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