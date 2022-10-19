Haberler Kimdir HAYAT BUGÜN DOKTOR BARIŞ KİMDİR? | Ulaş Tuna Astepe kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

HAYAT BUGÜN DOKTOR BARIŞ KİMDİR? | Ulaş Tuna Astepe kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Hayat Bugün dizisinin sevilen başrolü Ulaş Tuna Astepe'nin gerçek hayatta kim olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Dizide Dr. Barış Güvener'i canlandıran Ulaş Tuna Astepe hakkında arama motorlarında araştırılan Hayat Bugün Doktor Barış kimdir? Ulaş Tuna Astepe kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Burcu, boyu, kilosu kaç? sorularının cevabını haberimizde derledik.

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2022 Çarşamba 17:30 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2022 Çarşamba 17:30
HAYAT BUGÜN DOKTOR BARIŞ KİMDİR? | Ulaş Tuna Astepe kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayan ve daha ilk fragmanıyla bile seyircileri ekran başına kilitleyen Hayat Bugün dizisi hakkında arama motorlarında araştırmalar sürüyor. 19 Ekim Çarşamba akşamı ilk bölümüyle ekrana gelen Hayat Bugün dizisinin başrolü Ulaş Tuna Astepe'nin gerçek hayatı da izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Hayat Bugün Doktor Barış kimdir? Ulaş Tuna Astepe kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Burcu, boyu, kilosu kaç? İşte tüm merak edilenler...

ULAŞ TUNA ASTEPE KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NE?

5 Mayıs 1988'de İzmit'te doğan 34 yaşındaki Ulaş Tuna Astepe ilk ve ortaöğrenimini İzmit'te tamamladıktan sonra İstanbul Erkek Lisesinde yatılı olarak okudu. Yükseköğrenimini Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde yaptı.

2008 yılında Osmanlı Cumhuriyeti filminde kostüm asistanlığı yapan Astepe, ardından tiyatro ve televizyon projelerinde yer almaya başladı. Karadayı dizisinde Orhan, Analar ve Anneler dizisinde Mustafa, Rüya adlı dizide Alaz, Sen Anlat Karadeniz'de Tahir karakterini canlandırdı.

Berkun Oya'nın yazıp yönettiği Bayrak ve Babamın Cesetleri, Sami Berat Marçalı'nın sahnelediği Cam Yapraklar oyunlarında rol aldı.

Emre Yeksan'ın yönettiği Körfez filminde Selim karakterini canlandıran[6] Astepe, ayrıca Üniversiteli, Zayiat, Meşakkat ve Karısı, Balık Havuzu adlı kısa filmlerde de yer almıştır.

ULAŞ TUNA ASTEPE BURCU NE? BOYU, KİLOSU KAÇ?

1.89 m boyundaki ve 80 kg ağırlığındaki yakışıklı oyuncu Boğa burcudur.

HAYAT BUGÜN DOKTOR BARIŞ KİMDİR?

Hastanemizin yeni başhekimi; idealist, neşeli, hasta odaklı. Yıllar önce ablası Bilge'yi hastane enfeksiyonundan kaybeden Barış, bu nedenle doktor olur ve Enfeksiyon Hastalıkları alanında uzmanlaşır. Ancak bir hastaneden özellikle kaçar; Hisarönü Vakıf Hastanesi! Ta ki başhekimlik teklif edilip her şeyi değiştirebileceğine inana kadar! Hayatımıza girdiği andan itibaren Barış, hastaneyi baştan yaratacak, hastalar için yaratıcı çözümler bulacak ve her zaman tek soru ile karşımıza çıkacak:
"Sizin için n'apabilirim?"

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Transferi menajeri duyurdu! Aslan bombayı patlatıyor...
Ünlü sosyal medya fenomeni Zilan Irmak Avşar arkadaşı eski Dünya Güzeli Gizem Şahin'den şikayetçi oldu! 5 yaşındaki kızının yanında seks partisi ve uyuşturucu...
G.Saray'a transfer müjdesi! "Her an ayrılabilir"
Jesus ezberleri bozuyor! Tam 29 futbolcu...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Hayat Bugün'ün Doktor Suzan'ı Hazer Ergüçlü kimdir?
Moritz Volz kimdir?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması!
Canlı döviz kuru takibi (19 Ekim 2022)
Sayısal Loto çekildi mi? (19 Ekim 2022)
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den açıklama geldi! O iddialar... F.Bahçe'den açıklama geldi! O iddialar... 17:07
Samsunspor Muş 1984 Muşspor maçı CANLI İZLE Samsunspor Muş 1984 Muşspor maçı CANLI İZLE 16:59
Adanaspor üst turda! Adanaspor üst turda! 16:56
Göztepe Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükseldi Göztepe Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükseldi 16:52
Boluspor evinde turladı! Boluspor evinde turladı! 16:52
Bucaspor 1928 rahat turladı Bucaspor 1928 rahat turladı 16:52
Daha Eski
Ankara Keçiörengücü 4. tura yükseldi Ankara Keçiörengücü 4. tura yükseldi 16:49
Uşakspor Gümüşhane karşısında uzatmalarda turladı Uşakspor Gümüşhane karşısında uzatmalarda turladı 16:48
Kütahya deplasmanda turu kaptı! Kütahya deplasmanda turu kaptı! 16:48
G.Saray'a transfer müjdesi! "Her an ayrılabilir" G.Saray'a transfer müjdesi! "Her an ayrılabilir" 16:46
Emre Demir Barcelona A Takımı ile idmanda! Emre Demir Barcelona A Takımı ile idmanda! 16:44
Trabzonspor'dan ayrılanlar kayıplara karışıyor Trabzonspor'dan ayrılanlar kayıplara karışıyor 16:35