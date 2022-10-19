HAYAT BUGÜN DOKTOR BARIŞ KİMDİR? | Ulaş Tuna Astepe kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayan ve daha ilk fragmanıyla bile seyircileri ekran başına kilitleyen Hayat Bugün dizisi hakkında arama motorlarında araştırmalar sürüyor. 19 Ekim Çarşamba akşamı ilk bölümüyle ekrana gelen Hayat Bugün dizisinin başrolü Ulaş Tuna Astepe'nin gerçek hayatı da izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Hayat Bugün Doktor Barış kimdir? Ulaş Tuna Astepe kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Burcu, boyu, kilosu kaç? İşte tüm merak edilenler...

ULAŞ TUNA ASTEPE KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NE?

5 Mayıs 1988'de İzmit'te doğan 34 yaşındaki Ulaş Tuna Astepe ilk ve ortaöğrenimini İzmit'te tamamladıktan sonra İstanbul Erkek Lisesinde yatılı olarak okudu. Yükseköğrenimini Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde yaptı.

2008 yılında Osmanlı Cumhuriyeti filminde kostüm asistanlığı yapan Astepe, ardından tiyatro ve televizyon projelerinde yer almaya başladı. Karadayı dizisinde Orhan, Analar ve Anneler dizisinde Mustafa, Rüya adlı dizide Alaz, Sen Anlat Karadeniz'de Tahir karakterini canlandırdı.

Berkun Oya'nın yazıp yönettiği Bayrak ve Babamın Cesetleri, Sami Berat Marçalı'nın sahnelediği Cam Yapraklar oyunlarında rol aldı.

Emre Yeksan'ın yönettiği Körfez filminde Selim karakterini canlandıran[6] Astepe, ayrıca Üniversiteli, Zayiat, Meşakkat ve Karısı, Balık Havuzu adlı kısa filmlerde de yer almıştır.

ULAŞ TUNA ASTEPE BURCU NE? BOYU, KİLOSU KAÇ?

1.89 m boyundaki ve 80 kg ağırlığındaki yakışıklı oyuncu Boğa burcudur.

HAYAT BUGÜN DOKTOR BARIŞ KİMDİR?

Hastanemizin yeni başhekimi; idealist, neşeli, hasta odaklı. Yıllar önce ablası Bilge'yi hastane enfeksiyonundan kaybeden Barış, bu nedenle doktor olur ve Enfeksiyon Hastalıkları alanında uzmanlaşır. Ancak bir hastaneden özellikle kaçar; Hisarönü Vakıf Hastanesi! Ta ki başhekimlik teklif edilip her şeyi değiştirebileceğine inana kadar! Hayatımıza girdiği andan itibaren Barış, hastaneyi baştan yaratacak, hastalar için yaratıcı çözümler bulacak ve her zaman tek soru ile karşımıza çıkacak:

"Sizin için n'apabilirim?"