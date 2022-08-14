MASTERCHEF BURAK KİMDİR? | MasterChef Burak Revanbahş kaç yaşında, nereli, mesleği ne? - MasterChef 2022 Kadrosu

MasterChef 2022'nin ana kadroya giren yarışmacılardan biri de Burak Revanbahş oldu ve MasterChef Burak Revanbahş'ın kaç yaşında ve nereli olduğu, ne iş yaptığı yarışmanın sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başladı. İşte ilk üç turu başarıyla tamamlayarak önlüğün sahibi olan MasterChef Burak'ın hayatına dair merak edilenler...

MASTERCHEF BURAK REVANBAHŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

MasterChef 2022'ye İstanbul'dan katılan Burak Revanbahş, 26 yaşındadır ve 4 senedir profesyonel olarak aşçılık yapmaktadır.

Liseyi Etiler Otelcilik Turizm Meslek Lisesi'nde okuyan ve ardından Yeditepe Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde eğitimini tamamlayan MasterChef Burak, aynı üniversitede Yüksek Lisans eğitimini sürdürmektedir.

Burak Revanbahş MasterChef Türkiye 2022 yarışması elemelerinde, 'Kazananlar bahane üretmez, bahane üretmeye değil kazanmaya geldim" diyerek dikkatleri üzerine çekmiştir.