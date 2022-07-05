EMRECAN UZUNHAN KİMDİR? | Emrecan Uzunhan kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Nereli?

Beşiktaş transfer hedefi olan Emrecan Uzunhan sosyal medya ve arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Futbolseverler, Emrecan Uzunhan'nun kariyeri ve hayatı hakkında detayları araştırıyor. Peki, Emrecan Uzunhan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımlarda oynadı?

EMRECAN UZUNHAN KİMDİR?

Emrecan Uzunhan, 26 Şubat 2001 yılında dünyaya gelmiştir. Emrecan Uzunhan, İstanbul doğumludur. 189 cm boyundaki Emrecan Uzunhan stoper pozisyonunda oynamaktadır. Galatasaray alt yapısında futbola başlayan Emrecan Uzunhan, İstanbulspor'da forma giymektedir.