Haberler Kimdir Samuel Lino kimdir, kaç yaşında? Samuel Lino hangi takımda oynuyor, nereli? Jorge Jesus’tan 'Samuel Lino' çıkışı

Samuel Lino kimdir, kaç yaşında? Samuel Lino hangi takımda oynuyor, nereli? Jorge Jesus’tan 'Samuel Lino' çıkışı

Portekizli sol kanat Samuel Lino'nun kim olduğu futbolseverler tarafından araştırılmaya başladı. Fenerbahçe'ye Jorge Jesus damgasını vururken; transfer listesi için yeni bir isim gündeme geldi ve Jesus'un 'Lino şartı' koştuğu öne sürüldü. Peki Samuel Lino kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor? Samuel Lino hangi pozisyonda, hangi takımlarda oynadı? İşte Samuel Lino'nun hayatına dair merak edilenler...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2022 Cumartesi 12:30 Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2022 Cumartesi 12:30
Samuel Lino kimdir, kaç yaşında? Samuel Lino hangi takımda oynuyor, nereli? Jorge Jesus’tan 'Samuel Lino' çıkışı

Jorge Jesus'un Fenerbahçe hazırlığı devam ederken; yanında getirmek istediği isim de gündemde yerini aldı. Samuel Lino'nun kim olduğu ve biyografisi araştırılmaya başladı. Peki, Portekiz Ligi'nde oynayan Samuel Lino kaç yaşında, hangi takımda oynuyor? İşte Samuel Lino'nun kariyer geçmişi ve hayatı...

SAMUEL LINO KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

23 Aralık 1999 yılında Brezilya'nın Santo Andre kentinde dünyaya gelen Samuel Dias Lino, 2022 yılı itibarıyla 23 yaşındadır. Futbola Sao Bernardo altyapısında başlayan Lino, ilk yurt dışı futbolculuk deneyimini Portekiz'de gerçekleştirmiştir.

Brezilyalı sol kanat oyuncusu Samuel Lino, Portekiz Süper Ligi'nin Gil Vicente takımında oynamaya devam ediyor. Oyuncu 3 yıldan beri aynı takımda oynamayı sürdürürken; Gil Vicente'nin ligde 5. sırada olmasının önemli nedenleri arasında yer alıyor.

Ligde 33 maça çıkan Samuel Lino, 12 gol 5 asistle oynamıştır ve toplamda 99 maça çıkan Lino'nun 27 gol 6 asisti bulunmaktadır.

1,78 boyundaki Samuel Lino, sol kanat dışında santrafor ve sağ kanatta da görev almıştır.

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