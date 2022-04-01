Dursun Özbek kimdir?

Galatasaray'da Burak Elmas yönetiminin ibra edilmemesiyle beraber tüzük gereği seçime gidilecek. Adaylardan birisinin de eski başkan Dursun Özbek olması bekleniyor.

DURSUN ÖZBEK KİMDİR?

25 Mart 1949 yılında doğan Dursun Özbek, Galatasaray Lisesi ve İTÜ Makine Mühendisliği mezunu. Evli olan Özbek'in 2 de çocuğu bulunuyor.

Şu anda herkes kendisini Point Otelleri zincirinin sahibi olarak tanısa da, ticaret hayatına 1973 yılında otomotiv sektörü ile başladı. Küçük yaşta babasını kaybettiği için kardeşi Mehmet Özbek ile ortak.

1973'te kardeşi ile otomotiv yedek parça firması kurdu. O günkü şartlarda tüm Türkiye'yi gezip plasiyerlik (aracılık) yapıyorlardı. Dolayısı ile işi gereği, İzmir'den Kars'a, Edirne'den Van'a kadar, arabayla karış karış gezmiş ve ülke mozaiğini yakından tanımış biri. İş hayatında tüm Türkiye'yi gezmesinin ve insanları yakından tanımış olmasının kendisine avantaj sağladığını düşünüyor.

Dursun Özbek aynı zamanda lisanslı futbolcu. İTÜ Makine Mühendisliği'nde okurken, İTÜ Spor Kulübü'nde hem üniversite takımında, hem de Amatör 1. Küme'de 4 yıl futbol oynadı. Sonra Bursa Kemalpaşaspor'a transfer oldu. 1 sezon forma giyip sakatlanınca futbolu bıraktı. Ardından İTÜ Spor Kulübü'nde futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi ve başkan yardımcısı olarak 8 sene görev yaptı.