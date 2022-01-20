🤔Albert Riera kimdir? Galatasaray'ın yeni yardımcı antrenörü Albert Riera kaç yaşında? Nereli? İşte yanıtı

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'le yolların ayrılmasının ardından yardımcıları Necati Ateş ve Selçuk İnan'la da vedalaşılmıştı. Domenec Torrent'in göreve geldiği sarı-kırmızılılarda yeni yardımcı antrenör de resmen duyuruldu. Bir dönem Galatasaray forması da giyen eski futbolcu Albert Riera sarı-kırmızılılarda göreve başladı. Peki, Albert Riera kimdir? İşte yanıtı...

🤔ALBERT RIERA KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

15 Nisan 1982 yılında İspanya'da dünyaya gelen Albert Riera, futbolculuk kariyerine Mallorca takımında başladı. Ardından Bordeaux, Espanyol, Manchester City, Liverpool ve Olympiakos gibi takımlarda oynadıktan sonra 2011 yılında Galatasaray'ın yolunu tuttu. 2014'te sarı-kırmızılılardan ayrılan Riera sırasıyla Watford, Udinese, Mallorca, Zavrc ve Koper formaları giydikten sonra 2016 yılında aktif futbol kariyerini noktaladı. Orta sahanın solunda forma giyen Riera, Galatasaray formasıyla çıktığı 80 karşılaşmada 4 gol atarken 10 da asist yapma başarısı gösterdi. Antrenörlük kariyerine daha önce de Galatasaray'da başlayan 39 yaşındaki tecrübeli futbol adamı, 30 Haziran 2021 itibarıyla görevden ayrılmıştı. Albert Riera, Torrent'in ekibinde yeniden Galatasaray'da görev alacak.