Lewis Hamilton kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hamilton'ın kaç şampiyonluğu var? Lewis Hamilton boyu | Formula 1 Lewis Hamilton

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi kentindeki Yas Marina Pisti'nde koşulan 2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası sezonunun 22'nci ve son ayağı Abu Dabi Grand Prix'sinde zafer Max Verstappen'in oldu. Mercedes pilotu Lewis Hamilton yarışı ikinci sırada tamamlarken, Ferrari'nin İspanyol pilotu Carlos Sainz ise üçüncü sırada yer aldı.

Kıran kırana geçen yarışın ardından Mercedes'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton ile ilgili bilgiler arama motorlarında aratılmaya başlandı. İşte Lewis Hamilton ile ilgili tüm bilgiler...

LEWIS HAMILTON KİMDİR?

Tam adı Lewis Carl Davidson Hamilton olan 36 yaşındaki pilot, 7 Ocak 1985 tarihinde İngiltere'nin Stevenage kasabasında dünyaya geldi. Kariyerine 2007'den 2012'ye kadar yarıştığı McLaren F1 takımında başlayan Hamilton, kazandığı 7 dünya şampiyonluğu ile Michael Schumacher ile beraber en çok şampiyon olan iki Formula 1 pilotundan biridir. Formula 1 tarihinin en çok yarış kazanan, en çok pol pozisyonu alan ve en çok podyuma çıkan pilotudur. Ayrıca Hamilton en çok yarış zaferi, en çok pol pozisyonu ve en çok podyum dâhil olmak üzere birçok rekora sahiptir.

Hamilton yüksek profilli yaşam tarzı, çevresel ve toplumsal aktivizmi ve müzik ve moda sektörlerine atılımlarıyla Formula 1 takipçilerinin dışında da bir kitleye hitap ederek Formula 1'in takipçi sayısının artmasında rol oynadı. Bunların yanı sıra Hamilton, ırkçılık karşıtı aktivizmde ve motor sporlarındaki çeşitliliğin sağlanmasında da önemli rol oynadı. Hamilton, Time dergisi tarafından 2020 yılında dünyadaki en etkili 100 kişiden biri olarak listelendi ve 2021 Yeni Yıl Onur Ödülünde şövalye ilân edildi.