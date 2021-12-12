Haberler Kimdir Max Verstappen kimdir? Kaç yaşında, nereli? Max Verstappen hangi takımda yarışıyor? Max Verstappen boyu | Formula 1 Max Verstappen

Max Verstappen kimdir? Kaç yaşında, nereli? Max Verstappen hangi takımda yarışıyor? Max Verstappen boyu | Formula 1 Max Verstappen

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun son yarışı nefesleri kesti. Son haftaya aynı puanda giren Red Bull Racing Honda pilotu Max Verstappen ile Mercedes pilotu Lewis Hamilton arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı. Yarışın son turunda rakibini geçmeyi başaran Max Verstappen, Formula 1'de sezonu şampiyonlukla tamamlayarak kariyerinin ilk şampiyonluğunu kazandı. Abu Dabi'de gerçekleştirilen ve şampiyonun belli olduğu sezonun son yarışının ardından Formula 1 severler, "Max Verstappen kimdir?, "Max Verstappen kaç yaşında?", "Max Verstappen nereli?", "Max Verstappen hangi takımda yarışıyor?" "Max Verstappen boyu" gibi terimleri arama motorlarında aratmaya başladı. Formula 1'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Max Verstappen ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2021 Pazar 18:19 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2021 Pazar 18:36
Max Verstappen kimdir? Kaç yaşında, nereli? Max Verstappen hangi takımda yarışıyor? Max Verstappen boyu | Formula 1 Max Verstappen

Formula 1'de sezonun son yarışı Abu Dabi Grand Prix'sini kazanan Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, 2021 sezonunu şampiyon olarak tamamladı. 24 yaşındaki pilot, kariyerinin ilk dünya şampiyonluğunu kazandı. İşte Max Verstappen ile ilgili tüm bilgiler...

MAX VERSTAPPEN KİMDİR?

Tam adı Max Emilian Verstappen olan Hollandalı pilot, 30 Eylül 1997 tarihinde Belçika'nın Hasselt kentinde dünyaya geldi. Babası Jos Verstappen de eski bir Formula 1 pilotu olan 1.81 boyundaki Max Verstappen sezon içinde geçtiği Red Bull Racing kokpitinde katıldığı ilk yarış olan 2016 İspanya Grand Prix'ini kazanarak kariyerinin ilk yarış galibiyetini kazanırken Formula 1 tarihinin yarış kazanan en genç pilotu unvanını da ele geçirmiştir. 2021 Abu Dabi Grand Prix zaferiyle kariyerinin ilk dünya şampiyonluğunu kazanmıştır.

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