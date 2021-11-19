Ryan Babel kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Babel hangi mevkide oynuyor?

Ara transfer döneminde ve sezon sonunda kadroda düşünülmeyen birçok isimle yollarını ayıracak olan Galatasaray'da takımdan gönderileceği konuşuna futbolcuların başında Ryan Babel geliyor. Ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte Tecrübeli oyuncuyla ilgili bilgiler de arama motorlarında aratılmaya başlandı. İşte Ryan Babel ile ilgili tüm bilgiler...





⚽RYAN BABEL KİMDİR?

Tam adı Ryan Guno Babel olan futbolcu, 19 Aralık 1986 tarihinde Hollanda'nın Amsterdam kentinde dünyaya geldi. SV Diemen, ASV Fortius Amsterdam ve Ajax altyapılarında forma giyen Hollandalı futbolcu, 2004 yılında Ajax ile profesyonel sözleşme imzaladı. Ajax ile gösterdiği başarılı performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Babel, 2007 yılında 17.25 milyon Euro karşılığında Premier Lig devi Liverpool'a transfer oldu.

İngiliz ekibinde 2.5 sezon geçiren tecrübeli oyuncu, Ocak 2011'de 7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Hoffenheim'a imza attı. 1.5 sezonluk Almanya macerasının ardından eski kulübü Ajax'a dönen Ryan Babel, 2013 yılında Kasımpaşa'ya transfer oldu. Süper Lig'de gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiren 34 yaşındaki futbolcu, Al-Ain ve Deportivo La Coruna formalarını terletmesinin ardından Ocak 2017'de Beşiktaş formasıyla Süper Lig'e dönüş yaptı.

Siyah-beyazlı formayla 2 yıl geçirdikten sonra Ocak 2019'da Fulham ile sözleşme imzalayan Hollandalı oyuncu, 2019/2020 sezonu öncesi Galatasaray'a transfer olarak bir kez daha Süper Lig'de döndü. 2019/2020 sezonunun ikinci yarısını eski takımı Ajax'ta kiralık olarak geçiren deneyimli futbolcu, bu sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı 18 maçta 1 asist kaydetti.



