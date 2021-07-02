Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira kimdir? Pereira Fenerbahçe'den sonra hangi takımları çalıştırdı?

2021/2022 öncesi Emre Belözoğlu ile yolları ayırma kararı alan Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu olmuştu. Adı birçok teknik adamla anılan sarı-lacivertliler, yeni teknik direktörünü resmen açıkladı. Yönetim, 2015/2016 sezonunda da takımı çalıştıran Portekizli teknik direktör Vitor Pereira'yı takımın başına getirdi. Peki, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira kimdir? İşte Vitor Pereira ile ilgili tüm bilgiler...

VITOR PEREIRA KİMDİR?

Tam adı Vítor Manuel de Oliveira Lopes Pereira olan deneyimli çalıştırıcı, 26 Temmuz 1968 tarihinde Portekiz'in Espinho kentinde dünyaya geldi. İlk teknik direktörlük deneyimini 2011 yılında Porto'da yaşayan Pereira, Al-Ahli ve Olympiakos'u çalıştırdıktan sonra 2015/2016 sezonunun başında Fenerbahçe'nin başına getirildi. Ağustos 2016'da görevden ayrılan 52 yaşındaki teknik adam, sarı-lacivertli takımdan ayrıldıktan sonra 1860 Münih ve Shanghai Port takımlarını çalıştırdı.