Kayseri’de final gibi maç

Sahasında Çaykur Rizespor galibiyetiyle Süper Lig’de kalma yolunda umutlanan, 26 puanla düşme hattındaki Kayserispor, bu hafta final gibi maçta 28 puanla düşme hattının hemen üzerindeki Eyüpspor’u ağırlayacak. Son iki maçını kazanan İstanbul ekibi karşısında mutlak galibiyet hedefleyen sarı-kırmızılılar, ilk yarıda berabere kaldığı rakibinden ikili averajı da almanın planlarını yapıyor.
Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2026 06:50
