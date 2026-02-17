Çağdaş Atan'a teklif gitti

Kayserispor, teknik direktör Radomir Djalovic ile yollarını ayırma kararı aldı. Yönetim, yeni teknik direktör arayışında hızla harekete geçti. Öncelikle Konyaspor ile yollarını ayıran Çağdaş Atan ile temasa geçildi. Anlaşma sağlanamaması halinde ise Samsun'dan ayrılan Thomas Reis ile görüşülecek.
Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2026 Salı 06:50
