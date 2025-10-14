CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Kayserispor Kayserispor 2 sezondur ilk 8 haftada galibiyet alamıyor!

Kayserispor, Süper Lig'de 2 sezondur ilk 8 haftada galibiyet alamıyor. 2025-2026 sezonunda 8 maçta 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar diğer maçlarda galibiyet arıyor. İşte detaylar...

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2025 Salı 15:45
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligde galibiyet hasreti çekerken 2 sezondur ilk 8 haftada kazanamıyor.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, 2025-2026 sezonunun ilk 8 haftasında galibiyet yüzü göremedi. Çıktığı 8 maçta 5 beraberlik 3 mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar 5 gol atarken, kalesinde 17 gol gördü. Galibiyet hasreti çeken Kayserispor, 2024-2025 sezonunun ilk 8 maçında da galip gelememişti. Sarı-kırmızılı ekip, geçen sezonun ilk 8 haftasında 5 beraberlik 3 mağlubiyet almıştı. Kayserispor bu süreçte 8 gol atarken 17 gol yemişti.

Geçen sezon ilk galibiyetini Hatayspor'u 1-0 yenerek alan Kayserispor, bu sezonun 9. haftasında sahasında Samsunspor ile karşılaşacak.

