Laszlo Benes'e tam not

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Kayserispor deplasmanda Kocaelispor ile karşılaştı. Rakibiyle 1-1 berabere kalan sarı kırmızılılar, haftayı 1 puanla kapattı. Müsabakaya ilk 11 başlayan yeni transfer Lszl Bénes 90. dakikada şık bir gole imzasını koydu. İlk golünü kaydeden Slovak oyuncunun başarılı performansı otoritelerin beğenisini kazandı.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kayserispor deplasmanda Kocaelispor ile karşılaştı. Rakibiyle 1-1 berabere kalan sarı kırmızılılar, haftayı 1 puanla kapattı. Müsabakaya ilk 11 başlayan yeni transfer Lszl Bénes 90. dakikada şık bir gole imzasını koydu. İlk golünü kaydeden Slovak oyuncunun başarılı performansı otoritelerin beğenisini kazandı.