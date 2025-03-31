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Haberler Kayserispor Jakirovic uçuşa geçirdi

Jakirovic uçuşa geçirdi

Sivasspor yenilgisi sonrasında teknik direktör değişikliğine giden ve Sergej Jakirovic'i getiren sarı kırmızılılar, oynadığı 8 maçta 4 galibiyet 2 beraberlik 2 yenilgi elde etti.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2025 Pazartesi 06:50
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Jakirovic uçuşa geçirdi

Kayserispor, Trendyol Süper Lig'de son 8 maçtan 14 puan topladı. Ligin ikinci yarısının ilk haftasında Sivasspor ile deplasmanda karşılaşan ve bu müsabakayı 5-2 kaybeden Kayserispor, sonrasında çıktığı 8 maçta 2 kez yenildi. Sivasspor yenilgisi sonrasında teknik direktör değişikliğine giden ve Sergej Jakirovic'i getiren sarı kırmızılılar, oynadığı 8 maçta 4 galibiyet 2 beraberlik 2 yenilgi elde etti. Hanesine 14 puan yazdıran Kayserispor, sadece Beşiktaş ve Gaziantep FK'ya mağlup oldu. Kayseri iyi bir seri yakaladı.

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