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Haberler Kayserispor

Kayserispor - Gaziantep FK maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 9. haftasında Kayserispor ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Kayseri'de oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2024 Cumartesi 13:28 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2024 Cumartesi 13:30
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Kayserispor - Gaziantep FK maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor.

Ligin 9. haftasında Kayserispor ile Gaziantep FK kozlarını paylaşıyor.

Kayseri'de oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

KAYSERİSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI 11'LERİ

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Attamah, Carole, Hasan Ali, Kartal Kayra, Karimi, Cardoso, Mane, Boa Morte, Bahoken

Gaziantep FK: Dioudis, Ertuğrul, Viana, Saborit, Emre Taşdemir, Sorescu, Kozlowski, N'Diaye, Lungoyi, Maxim, Okereke

KAYSERİSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kayserispor - Gaziantep FK maçı TSİ 13.30'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.

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