Kayserispor - Gaziantep FK maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor.
Ligin 9. haftasında Kayserispor ile Gaziantep FK kozlarını paylaşıyor.
Kayseri'de oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
KAYSERİSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI 11'LERİ
Kayserispor: Bilal, Gökhan, Attamah, Carole, Hasan Ali, Kartal Kayra, Karimi, Cardoso, Mane, Boa Morte, Bahoken
Gaziantep FK: Dioudis, Ertuğrul, Viana, Saborit, Emre Taşdemir, Sorescu, Kozlowski, N'Diaye, Lungoyi, Maxim, Okereke
KAYSERİSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Kayserispor - Gaziantep FK maçı TSİ 13.30'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.