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Haberler Kayserispor

Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz istifa etti

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasının kapanış maçında Beşiktaş'ı evinde ağırlayan Kayserispor, maçı 3 - 0 kaybetti. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Burak Yılmaz, istifa ettiğini duyurdu. İşte detaylar...

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2024 Pazartesi 23:09 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2024 Pazartesi 23:28
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Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz istifa etti

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasının kapanış maçında Beşiktaş'ı evinde ağırlayan Kayserispor, maçı 3 - 0 kaybetti. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Burak Yılmaz, istifa ettiğini "Bir değişiklik lazım, kan değişikliği lazım. Her şeyi yaptık bir tane bir şey kaldı, benim gitmem. Bu şehri çok sevdiğim için bırakma kararı aldım." ifadeleri ile duyurdu. İşte Burak Yılmaz'ın açıklamaları...

"KAN DEĞİŞİKLİĞİ LAZIMDI"

"Kayserispor camiasına, şehrine teşekkür ediyorum. Bu görevi bana layık gördüler. Ben de bu şerefli görevi yerine getirdim. Transfer cezamız vardı, bırakıp gitmeyeceğimi söyledim ve sorun etmedim. Ama bir değişiklik lazım, kan değişikliği lazım. Her şeyi yaptık bir tane bir şey kaldı, benim gitmem. Bu şehri çok sevdiğim için bırakma kararı aldım. Şehre teşekkür ediyorum. Çok değerli büyüklerim oldu. Sayın başkana, yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Kan değişikliği lazımdı, bugün bu kararı almak zorundayım. Tüm Kayseri'ye teşekkür ederim. Haklarını helal etsinler. Oyuncularıma çok teşekkür ediyorum."

"İYİLİK YAPMAK BELKİ DE BIRAKMAKTIR"

"Teknik direktörlük işine soyundum, Allah izin verirse kendimizi geliştirerek gereğini yapacağını düşünüyorum. Bazen bırakmak da önemli. Kayserispor'un yolu açık olsun. İnşallah bensiz iyi olacaklar. İyilik yapmak da belki de bırakmaktır. Herkese teşekkür ederim. Başka söyleyecek bir şey yok. Herkes için hayırlı olsun. İnşallah Kayserispor bundan sonra daha iyi olacaktır."

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