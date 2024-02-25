Muhteşem dönüş

Süper Lig'de Kayserispor fırtınası hız kesmiyor... Geçen hafta deplasmanda Başakşehir'i deviren sarı-kırmızılılar, bu kez taraftarı önünde Ankaragücü'nü mağlup etti. Mücadelenin ilk yarısını 45'te Bassogog ve 45+4'te Efkan'ın golleriyle 2-0 geride kapatan Kayserispor, ikinci yarıda imkansızı başardı. Burak Yılmaz'ın 3 oyuncu değişikliğiyle başlayan devrede 53'te Nazon, 62'de Jeanvier durumu eşitledi: 2-2. Mücadelede son sözü ise 90+3'te Mane söyledi. Portekizli oyuncu, galibiyeti golünü atarak sarıkırmızılı taraftarları sevince boğdu. Sahadan 3-2'lik zaferle ayrılan Kayserispor, yenilmezlik serisini 5 maça; puanını ise 35'e çıkartmayı başardı.

OYUNCULAR KARAKTER KOYDU

İnanılmaz bir geri dönüşe imza attıklarını belirten Kayserispor Yardımcı Antrenörü Hari Vukas, "Sahaya karakter koyduk. Oyuncularım bu galibiyeti sonuna kadar hak ettiğini kanıtladı" ifadelerini kullandı.