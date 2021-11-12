Fernandes küfretti

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ve Asbaşkan Ali Çamlı, çarpıcı açıklamalar yaptı. Çamlı, Portekizli Fernandes'in kadro dışı bırakılması ile ilgili olarak, "G.Birliği'yle hazırlık maçında oyundan alınınca ağza alınmayacak küfürler etti. Hikmet hoca buna rağmen kadro dışı bırakmadı. 18 kişilik kadroya alamayacağı oyuncularla idman yapmasını istedi. İdmanda Emrah'la bir pozisyon sonrasında küfürler havada uçuştu" dedi. Karaman da, "Kendine has özelliği var. Sahaya çıkıyor, tek başına bir yerde duruyor. Toplantıya çağırıyoruz, 5 metre geride duruyor. Maç bitiyor, taraftar takımı çağırıyor, bu gitmiyor" ifadelerini kullandı. Hikmet Karaman ayrıca, "Ben de kendimi geliştiriyorum. Teknik adamlarla iletişimdeyim. F.Bahçe maçından önce Pereira'nın dediklerini söylesem manşet olur. Bize de dışarıdan pozitif yorumlar var. Ben şampiyon olmadan kendimi başarılı bulmuyorum" diye konuştu.