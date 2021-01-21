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'da Alibec'in son durumu belli oldu! Alibec 6 hafta yok

maçında sakatlanan 'un Rumen futbolcusu Alibec'te tendon ve orta derecede kas yaralanması tespit edildi. 6 hafta forma giyemeyecek.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2021 Perşembe 20:33
Kayserispor'da Alibec'in son durumu belli oldu! Alibec 6 hafta yok

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, maçında sakatlanan Rumen futbolcuda, tendon ve orta derecede kas yaralanması tespit edildiği belirtildi.

Alibec'in yaklaşık 6 hafta sonra takımla çalışmalara başlayabileceği ifade edildi. maçında sakatlanan 'in ise arka adalesinde orta derecede yaralanma tespit edildiği ve oyuncunun bir hafta sonra idmanlara katılabileceği bildirildi.

Kaleci 'un da daha önce tendon yaralanması olduğu hatırlatılarak, rehabilitasyonuna devam edilen futbolcunun haftaya antrenmanlara başlamasının öngörüldüğü kaydedildi.

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