Doğan yetmedi

Mensah’ın penaltısını kurtaran 18 yaşındaki Doğan Alemdar, N’Koudou’ya engel olamadı
Kayserispor HaberleriGiriş Tarihi: 03 Ocak 2021 Pazar 23:21Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2021 Pazartesi 06:50
KAYSERİSPOR'DA, 18 yaşındaki kaleci Doğan Alemdar, yıldızını her geçen gün parlatıyor. Beşiktaş maçında N'Koudou'nun yerde kalmasıyla hakem Fırat Aydınus, penaltı noktasını gösterdi. Siyah-beyazlılarda kazanılan penaltıda, eski takım arkadaşı Mensah'ın vuruşunu köşeden kornere çelen genç file bekçisi, 2. penaltıda ise gole engel olamadı. Doğan, N'Koudou'nun sert vuruşunda bu sefer köşeyi doğru tahmin edemedi. Yetenekli eldiven, bu sezon daha önce Trabzonspor ve Antalyaspor maçlarında oynamıştı