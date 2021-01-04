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Doğan yetmedi

Mensah’ın penaltısını kurtaran 18 yaşındaki Doğan Alemdar, N’Koudou’ya engel olamadı

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2021 Pazar 23:21 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2021 Pazartesi 06:50
Doğan yetmedi
KAYSERİSPOR'DA, 18 yaşındaki kaleci Doğan Alemdar, yıldızını her geçen gün parlatıyor. maçında N'Koudou'nun yerde kalmasıyla hakem , penaltı noktasını gösterdi. Siyah-beyazlılarda kazanılan penaltıda, eski takım arkadaşı Mensah'ın vuruşunu köşeden kornere çelen genç file bekçisi, 2. penaltıda ise gole engel olamadı. Doğan, N'Koudou'nun sert vuruşunda bu sefer köşeyi doğru tahmin edemedi. Yetenekli eldiven, bu sezon daha önce ve maçlarında oynamıştı
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