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kabusta

'da kabus sürüyor. Son olarak Konyapsor karşında alınan 'lik mağlubiyetle sarı-kırmızılıların galibiyet hasreti 9 maça çıktı.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2020 Cuma 22:14 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2020 Cumartesi 06:50
Kayseri kabusta

Düşme hattında yer alan , maçında son anlarda yediği gollerle mağlup olmuştu. Sarı- kırmızılılar, galibiyet hasretini 9 maça yükselterek kabustan çıkamadı. ile 6. maçından da 3 puan çıkartamayan Kayseri, pazartesi G.Birliği'ne konuk olacak.

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