Düşme hattında yer alan Kayseri, Konya maçında son anlarda yediği gollerle 2-1 mağlup olmuştu. Sarı- kırmızılılar, galibiyet hasretini 9 maça yükselterek kabustan çıkamadı. Samet Aybaba ile 6. maçından da 3 puan çıkartamayan Kayseri, pazartesi G.Birliği'ne konuk olacak.
Kayseri kabusta
Kayserispor'da kabus sürüyor. Son olarak Konyapsor karşında alınan 2-1'lik mağlubiyetle sarı-kırmızılıların galibiyet hasreti 9 maça çıktı.
Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2020 Cuma 22:14 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2020 Cumartesi 06:50