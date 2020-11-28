Haberler Kayserispor Kayserispor'da Yasir Subaşı 1 ay sahalardan uzak kalacak

'da 1 ay sahalardan uzak kalacak

ekibi 'de üst üste gelen sakatlık haberleri şok etkisi yarattı. mücadelesinde kaleci Silviu Lung'la birlikte sakatlanan ve oyuna devam edemeyen 'nın köprücük kemiğinde kırık tespit edildi. Tecrübeli sol bekin tedavisine başlanırken, en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2020 Cumartesi 09:39
Kayserispor'da Yasir Subaşı 1 ay sahalardan uzak kalacak

'in 9. haftasında 'da oynanan maçında omuzundan sakatlanan 'nın durumu belli oldu.

Oğulcan Çağlayan ile girdiği ikili mücadelede sakatlanarak oyundan çıkan ve hastaneye kaldırılan, ilk tetkikleri sonrasında köprücük kemiğinde kırık tespit edilen Yasir Subaşı 1 ay forma giyemeyecek.

Ameliyat olacağı söylenen ancak Kayseri'de yapılan ikinci tetkikler sonrasında ameliyat olmasına gerek görülmeyen Yasir Subaşı'nın tedavisine başlandı. Sol bek oyuncusu Yasir, sarı kırmızılı takımın oynayacağı Karagümrük, ve maçlarında takımındaki yerini alamayacak.

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