Kayserispor Muğdat Çelik'i kadrosuna kattı!
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, geçtiğimiz sezonu Gaziantep Futbol Kulübü'nde geçiren Muğdat Çelik ile anlaşma sağladı. 30 yaşındaki futbolcu sarı-kırmızılı takımın kampına katıldı.
Geçen sezon sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyemeyen Muğdat Çelik, Kayseri'ye gelerek anlaşmaya vardı ve takıma katıldı. Hem forvette hem de kanatlarda oynayan tecrübeli futbolcu, kendini için hazırlanan özel program dahilinde antrenman yapıp sonrasında takımla birlikte çalışacak.
Muğdat Çelik geride kalan sezon 5 müsabakada toplam 22 dakika oynadı. Bir önceki sezon ise 10 müsabakaya çıkan ve toplam 276 dakika forma giyebilen Muğdat, uzun yıllar Akhisarspor, Balıkesirspor, Nazilli Belediyespor gibi takımlarda da oynadı.
- 30.08.2020
- Süper Lig'in en değerlisi Trabzonspor!
- Kayserispor Muğdat Çelik'i kadrosuna kattı!
- Son dakika transfer haberleri: İşte Galatasaray'ın gündemindeki o isimler! Fred, Markus Henriksen, Stefan Johansen...
- Beşiktaş bombayı patlatıyor! Davide Santon'un geliş tarihi...
- Zlatan Ibrahimovic 1 yıl daha Milan'da!
- Galatasaray Avrupa'da sahne alıyor! İşte muhtemel rakipler
- Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Max Kruse sonrası 10 numara krizi! Teklifi reddetti
- Son dakika Galatasaray haberi: O transfer sonrası köprüleri attı! Teknik heyet şaşkına döndü
- Son dakika Galatasaray transfer haberleri: 24 saat içinde açıklanıyor! G.Saray'da 2 flaş ayrılık
- Galatasaray'da Mbaye Diagne'den o karar! Arda Turan...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Kayserispor Muğdat Çelik'i kadrosuna kattı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.