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30 Ağustos 2020, Pazar
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Haberler Kayserispor Kayserispor Muğdat Çelik'i kadrosuna kattı!

'i kadrosuna kattı!

Kayserispor Muğdat Çelik'i kadrosuna kattı!

ekiplerinden , geçtiğimiz sezonu Gaziantep Futbol Kulübü'nde geçiren ile anlaşma sağladı. 30 yaşındaki futbolcu sarı-kırmızılı takımın kampına katıldı.

Geçen sezon sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyemeyen , 'ye gelerek anlaşmaya vardı ve takıma katıldı. Hem forvette hem de kanatlarda oynayan tecrübeli futbolcu, kendini için hazırlanan özel program dahilinde antrenman yapıp sonrasında takımla birlikte çalışacak.
Muğdat Çelik geride kalan sezon 5 müsabakada toplam 22 dakika oynadı. Bir önceki sezon ise 10 müsabakaya çıkan ve toplam 276 dakika forma giyebilen Muğdat, uzun yıllar Akhisarspor, , gibi takımlarda da oynadı.

  1. 30.08.2020
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