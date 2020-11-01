Haberler Kayserispor Kayserispor'da Bayram Bektaş'la yollar ayrıldı

'da 'la yollar ayrıldı

Son dakika haberi: Süper Lig ekiplerinden , 'la yollarını ayırdığını açıkladı.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2020 Pazar 23:06 Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2020 Pazar 23:34
Kayserispor'da Bayram Bektaş'la yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo 'da ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ile oynanan karşılaşmanın ardından teknik direktör Bayram Bektaş ve ekibiyle yolların karşılıklı anlaşılarak ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Bayram Bektaş ve ekibine takımımıza hizmetleri, emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

Sarı-kırmızılı kulübün basın sözcüsü Mustafa Tokgöz de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bayram Bektaş hocamızla karşılıklı anlaşarak yolumuzu ayırmaya karar verdik, kendisine yeni kariyerinde yürekten başarılar dilerim." ifadesini kullandı.

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