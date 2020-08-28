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28 Ağustos 2020, Cuma
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Manzala 'de

Manzala Kayseri'de

, bonservisi 1 ekibi Angers'te bulunan ve takımdan ayrılan, geçen sezonu kiralık olarak Ligue 2'de 'ta tamamlayan 'yla 2 yıllık anlaştı.

tahtasını açtırmak için uğraş veren , bir yandan da anlaştığı oyuncularla ön protokol yapmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, bonservisi 1 ekibi Angers'te bulunan ve takımdan ayrılan, geçen sezonu kiralık olarak Ligue 2'de 'ta tamamlayan 'yla 2 yıllık anlaştı. Sol kanat ve forvette de oynayabilen 26 yaşındaki Manzala, Le Mans'ta 16 maçta 2 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi.
  1. 28.8.2020
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