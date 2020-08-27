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27 Ağustos 2020, Perşembe
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Depe’yi kaptı

Depe’yi Kayseri kaptı

, ile kontratı biten ile 2 yıllığına anlaştı.

, ile kontratı biten ile 2 yıllığına anlaştı. Kasımpaşa forması ile geçen sezon 24 maça çıkan 27 yaşındaki sağ kanat, 3 asist yaptı. Tecrübeli kanat oyuncusu, kupada ise 5 maçta 2 gol kaydetti.
  1. 27.8.2020
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