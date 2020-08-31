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31 Ağustos 2020, Pazartesi
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Muğdat ’de

Muğdat Kayseri’de

, son olarak FK forması giyen 'i renklerine bağladı.

, son olarak FK forması giyen 'i renklerine bağladı. Geçen sezon sakatlığı nedeniyle şans bulamayan 30 yaşındaki hücumcu, özel programla idman yapıp sonrasında takımla birlikte çalışacak. Geçen sezon 5 maçta süre alan tecrübeli oyuncu, daha önce , Akhisar ve 'de forma giymişti.
  1. 31.8.2020
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