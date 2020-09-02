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02 Eylül 2020, Çarşamba
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Kayseri’de yeniler idmanda

Kayseri’de yeniler idmanda

'un yeni transferleri Manzala ve Kolovetsios takıma katıldı.

'un yeni transferleri Manzala ve Kolovetsios takıma katıldı. Kongolu Manzala, "Başarılı bir dönem geçirmek için Kayserispor'u tercih ettim. Takıma çabuk uyum sağladım. Umarım iyi bir sezon olur" dedi.
  1. 2.9.2020
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