Kayserisporlu Ben Rienstra Fortuna Sittard'da! - Son dakika Kayserispor haberleri - Fotomaç
02 Eylül 2020, Çarşamba
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Haberler Kayserispor Kayserisporlu Ben Rienstra Fortuna Sittard'da!

Kayserisporlu 'da!

Kayserisporlu Ben Rienstra Fortuna Sittard'da!

takımlarından 'un 30 yaşındaki Holla Sittardndalı orta sahası , ekibi 'a oldu.

1. Futbol Ligi (Eredivisie) kulüplerinden , Hes Kablo Kayserisporlu orta saha 'yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Hollandalı oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

'a geçen sezon başında katılan Rienstra, 29 maçta forma giymişti.

  1. 02.09.2020
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