Kayserisporlu Ben Rienstra Fortuna Sittard'da!
Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor'un 30 yaşındaki Holla Sittardndalı orta sahası Ben Rienstra, Hollanda ekibi Fortuna Sittard'a transfer oldu.
Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) kulüplerinden Fortuna Sittard, Hes Kablo Kayserisporlu orta saha Ben Rienstra'yı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Hollandalı oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Hes Kablo Kayserispor'a geçen sezon başında katılan Rienstra, 29 maçta forma giymişti.
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