Kenan Karaman menajerini İstanbul'a getirdi!
Kenan Karaman'ın, mevcut kulübünün 2. ligde olması ve maaşının da düşük olması münasebetiyle ayrılmak istediği öğrenildi. Milli oyuncunun bu noktada, menajeri Ersin Akan'a İstanbul ekipleriyle transfer görüşmeleri yapması üzere talimat verdiği kaydedildi.
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