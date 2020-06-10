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10 Haziran 2020, Çarşamba
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hırs küpü

Kayseri hırs küpü

'ye konuk olacak , ara vermeden çalışmalarına devam ediyor. yönetiminde idmanlarını gerçekleştiren sarı-kırmızlılar, güçlü rakibi karşısında 3 puanı hedefliyor.

'ye konuk olacak , ara vermeden çalışmalarına devam ediyor. Robert Prosinecki yönetiminde idmanlarını gerçekleştiren sarı-kırmızlılar, güçlü rakibi karşısında 3 puanı hedefliyor. Antrenmanın ilk kısmını ısınma hareketleri tamamlayan Kayserisporlu futbolcu, ikinci bölümde ise çift kale maç ve yan top çalışması yaptı.

  1. 10.6.2020
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