Kayseri hırs küpü
Fenerbahçe'ye konuk olacak Kayserispor, ara vermeden çalışmalarına devam ediyor. Teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde idmanlarını gerçekleştiren sarı-kırmızlılar, güçlü rakibi karşısında 3 puanı hedefliyor.
Fenerbahçe'ye konuk olacak Kayserispor, ara vermeden çalışmalarına devam ediyor. Teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde idmanlarını gerçekleştiren sarı-kırmızlılar, güçlü rakibi karşısında 3 puanı hedefliyor. Antrenmanın ilk kısmını ısınma hareketleri tamamlayan Kayserisporlu futbolcu, ikinci bölümde ise çift kale maç ve yan top çalışması yaptı.
- 10.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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