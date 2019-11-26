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26 Kasım 2019, Salı
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maçında yok

Pedro Henrique Beşiktaş maçında yok

Brezilyalı futbolcusu cezası nedeniyle maçında forma giyemeyecek. ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, ligin 13.haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına bugün başladı.

Ligde 7 puanla son sırada yer alan Sarı-Kırmızılılarda sakatların yanı sıra 'nin cezalı duruma düşmesi teknik heyeti düşündürüyor. Demir Grup Sivasspor maçında gördüğü ile cezalı duruma düşen Pedro maçında forma giyemeyecek.

Pedro Henrique bu sezon takımın en gol atan ve en çok cezalı duruma düşen ismi oldu. İki maçta kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Pedro bu sezon dördüncü sarı kartını görerek cezalı duruma düşmenin üzüntüsünü yaşıyor. Beşiktaş maçında oynamayarak cezasını tamamlayacak olan Pedro ligin 14.haftasında Kayseri'de oynanacak olan maçında forma giyecek.

  1. 26.11.2019
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