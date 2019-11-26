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26 Kasım 2019, Salı
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Kayseri'de 3 kadro dışı

 yenilgisi sonrasında 'un, yönetimden isteği gerçekleşti.

Sivas yenilgisi sonrasında 'un, yönetimden isteği gerçekleşti. Yönetici Mustafa Tokgöz, "Ntep, Tavares ve kadro dışı. Hepimiz yanılmışız. Sorun sadece para değilmiş" diye kararı açıkladı.

  1. 26.11.2019
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