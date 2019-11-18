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18 Kasım 2019, Pazartesi
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Haberler Kayserispor Haberleri Transferi canlı yayında açıkladı! Emre Demir La Liga devine...

Transferi canlı yayında açıkladı! devine...

Transferi canlı yayında açıkladı! Emre Demir La Liga devine...

Radyospor'a canlı yayın konuğu olan canlı yayında çarpıcı ve dikkat çeken ifadeler kullandı. Uygun, Gençlerbirliği maçında gol atarak tarihine geçen 15 yaşındaki oyuncu 'e İspanyol devinin teklif yaptığını açıkladı.

Radyospor'a canlı yayın konuğu olan dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Uygun'un açıklamaları şu şekilde:

"Kayserispor'a geldiğimizde takım içerisinde huzursuzluklar vardı. Futbolcular mental anlamda sıkıntılar yaşıyordu. Kayserispor'a geldiğimizde futbolcu arkadaşlarıma 'Dün dünde kaldı. Yarınlar bizim elimizde' dedim. Hiç galibiyeti olmayan takım Fenerbahçe karşısında galibiyet aldı. Gençlerbirliği maçında da ne yazık ki sakatlıklar tüm planlarımızı bozdu ve mağlup olduk. Gençlerbirliği maçında ve Nurettin gibi iki genç arkadaşımızı oynattık."

'ÖDEME YAPILMASA 8 OYUNCU SERBEST KALACAKTI...'

"Başkanımız Hamdi Bey giderken çok büyük bir jest yaptı ve oyuncularımızın ücretlerini ödedi. Bu ödeme yapılmasaydı 8 oyuncumuz serbest kalacaktı bu da Kayserispor'da kapanmaz yaralar açacaktı. Ben futbolcu kardeşlerime de konuşuyorum. El birliği ile bu işi halledeceğiz. Milli maç arasında da çalışmalarımız sıkı bir şekilde devam ediyor."

Kayserispor'dan Barcelona'ya

'MENSAH'A TRANSFER TEKLİFLERİ VAR'

"Mensah, sezon öncesinde Atletico Madrid'den edildi ve oyuncuya ciddi bir bonservis bedeli ödendi. Mensah geldiğimiz günden itaberen iyi bir sinyal verdi. Mensah'ı isteyen kulüpler var. Mensah'a Avrupa'dan da gelen teklifler var. Mensah'a Galatasaray'ın teklifini sormadım. Mensah'ın devre arasında bir başka takıma transferi olursa bu da ücret artı futbolcu takası olur."

LUNG VE EMRE'YE SEVILLA TALİP...

"Kalecimiz Lung'a Sevilla'dan gelen resmi transfer teklifi oldu. Lung'un sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Ocak ayında bu transfer gerçekleşir mi? Bilmiyorum. Emre Demir'e de Sevilla'ın transfer teklifi oldu. Emre'ye Sevilla hafif kaçar çünkü Emre'in birçok dünya devi peşinde. Emre'yi isteyen takımların ismini şu anda açıklayamam. Bu Emre'ye de Kayserispor'a da zarar verir."

Ancak genç oyuncular 18 yaşını doldurmadan uluslararası transfer yapamıyor.

  1. 18.11.2019
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