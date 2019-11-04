Bülent Uygun galibiyetle başladı
İstikbal Mobilya Kayserispor, yeni teknik direktörü Bülent Uygun ile Süper Lig'de çıktığı ilk maçta 3 puana ulaşarak galibiyet hasretine son verdi. Sezon başında önemli transferlerle kadrosunu güçlendirmesine rağmen lige iyi bir başlangıç yapamayan ve ilk 9 haftada 3 puanla tanışamayan sarı-kırmızılılar, Bülent Uygun yönetiminde Fenerbahçe gibi güçlü bir rakibe 1-0 üstünlük sağlamayı başardı.
Topladığı 7 puanla ligin son sırasında yer almayı sürdüren Kayseri temsilcisi, hem sergilediği performans hem de kazandığı 3 puanla gelecek haftalar için ümitlendi. Göreve geldikten sonra takımla 3 gün çalışma fırsatı bulan Uygun, şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe'ye karşı verdiği başarılı sınavla alkış aldı.
İlk 7 haftada 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 3 puan toplayabilen Kayserispor'da teknik direktör Hikmet Karamanla yollar ayrılıp, takım Samet Aybaba'ya emanet edilmişti. Beklenen çıkışın bir türlü yakalanamaması üzerine Aybaba da 2 maçın ardından 17 gün sonra istifa kararı alınca, sarı-kırmızılı ekipte teknik direktörlük görevine Bülent Uygun getirilmişti.
- 04.11.2019
- Galatasaray'da Fatih Terim'i Diagne korkusu sardı!
- Türk sporcular manşetlere çıktı! "Modern futbol için dizayn edilmiş"
- Garry Rodrigues'e şok tepki! Kayseri maçının ardından...
- Yayıncı kuruluştan flaş küfür açıklaması! "Emre Belözoğlu RTÜK kuralları gereği..."
- Emre Belözoğlu ve Gustavo'ya olay sözler! "Ben olsam almazdım"
-
Ünal Karaman'dan 'VAR' yorumu!
Toplam 1
Yorum
joker62 Yine kendisine yakışan açıklama yapmış.Türk Futboluna Ü.Karaman gibi yönetici ve hoca kadroları gerekiyor.Tebrikler,Ünal Hocam
-
Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu
Toplam 1
Yorum
Mehmet Hakan Özçoban Hayırlı olsun !
-
İrfan Can Kahveci Alanyaspor taraftarıyla birlikte asker selamı verdi
Toplam 1
Yorum
taraftar Seninleyiz İrfan. HER TÜRK ASKER DOĞAR!
Bülent Uygun galibiyetle başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.