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Anasayfa Kasımpaşa Belözoğlu: Hakem faciası

Belözoğlu: Hakem faciası

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, 90 dakika sonrası hakeme büyük tepki gösterdi.

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2026 06:50
Belözoğlu: Hakem faciası

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, 90 dakika sonrası hakeme büyük tepki gösterdi. 46 yaşındaki teknik adam, "Oyuncularımın hakkını aramam lazım. Hakem çok ama çok kötü maç yönetti. Sınıfta kaldı. Bir takımın hakkı bu kadar yenmez. 6'ncı ve 40'ıncı dakikalarda verilmeyen kırmızı kart. Arous'un görmediği kırmızı kart. Amedspor maçından sonra hakem faciasıyla 2 puanımız daha gitti" diye konuştu.

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