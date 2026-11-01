Kasımpaşa-Beşiktaş maçı canlı skor ekranı için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan dokuz haftada 16 puan toplayan Kasımpaşa, haftaya altıncı sırada girdi. Lacivert-beyazlılar, sahasında Beşiktaş'ı mağlup ederek üst üste üçüncü lig galibiyetini almayı amaçlıyor. Emre Belözoğlu'nun öğrencileri, son iki lig maçında Samsunspor'u 4-1, Eyüpspor'u ise 1-0 mağlup etti. Beşiktaş ise dokuz maçta elde ettiği 6 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 18 puan topladı. Dördüncü sırada bulunan siyah-beyazlı ekip, Kasımpaşa deplasmanından üç puanla dönerek zirve takibini sürdürmek istiyor. Vincenzo Italiano'nun öğrencileri, ligdeki son maçında İstanbul Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek moral kazandı. Kasımpaşa-Beşiktaş maçına dair tüm detaylar ve canlı skor ekranı haberimizde...

KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Karşılaşma 1 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak.

KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele saat 19.00'da başlayacak.

KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

Bugün #BeşiktaşınMaçıVar 🦅 🆚 Kasımpaşa 🕖 19.00 🏆 Trendyol Süper Lig #10 🏟 Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu 📺 beIN SPORTS 1 @Ulker | #MaçVarsaÜlkerVar https://t.co/2wSvmbEpqM — Beşiktaş JK (@Besiktas) November 1, 2026

ORKUN KÖKÇÜ KASIMPAŞA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Topuk sakatlığı devam eden Orkun Kökçü'nün maçta forma giymesi beklenmiyor.

KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak.

KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMİ KİM?

Karşılaşmayı Reşat Onur Coşkunses yönetecek.

🆚 Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş'ı konuk ediyoruz. 🕖 19.00 🏟️ Recep Tayyip Erdoğan Stadı #Kasımpaşa🔵⚪️ https://t.co/ZrWYU1snri — Kasımpaşa (@kasimpasa) November 1, 2026

MUHTEMEL 11 LER

KASIMPAŞA: Gianniotis, Arous, Ilie, Winc, Ayberk, Kerem, Baldursson, Mendes, Ali Yavuz, Rak Sakyi, Benedyczak.

BEŞİKTAŞ: Nübel, Emirhan, Agbadou, Murillo, Rıdvan, Salih, Ndidi, Olaitan, Trossard, Cerny, Vlahovic.

HANESİNE 18 PUAN YAZDIRDI

Trendyol Süper Lig'de oynadığı 9 karşılaşmada 6 kez sahadan zaferle ayrılan, 3 de mağlubiyet yaşayan Kara Kartal'ın 18 puanı bulunuyor. Beşiktaş, lider Galatasaray'ın Konya'da kazandığı haftada lacivertli-beyazlı takımı yenerek hem zirve takibini sürdürmek hem de UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü oynanacak Celtic sınavı öncesi moral depolamak istiyor. Geçen hafta Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Vincenzo İtaliano'nun talebeleri, Kasımpaşa galibiyetiyle seri başlatmayı hedefliyor.

KAPTAN ORKUN VE MIRETTI YOK

Beşiktaş'ta iki eksik bulunuyor. Sakatlığı nedeniyle Trabzonspor derbisi, Crystal Palace ve Başakşehir FK maçlarını kaçıran kaptan Orkun Kökçü forma giyemeyecek. Vincenzo İtaliano'nun tam anlamıyla iyileşmeden 25 yaşındaki yıldıza forma vermek istemediği belirtildi. Palace karşılaşmasında sağ omzundan sakatlanan Fabio Miretti de takımdaki yerini alamayacak.

EMIRHAN TOPÇU VE TROSSARD SINIRDA

Siyah-beyazlılarda iki futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Emirhan ve Trossard bu akşam sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve Gençlerbirliği maçında takımdaki yerlerini alamayacak.

27-9 ÜSTÜNLÜK

Kasımpaşa ile Beşiktaş, Süper Lig'de 46 kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı takım 27 kez kazanırken, Paşa 9 kez sahadan galip ayrıldı. 10 karşılaşma ise beraberlikle neticelendi. Söz konusu maçlarda Kartal, rakip fileleri 92 kez havalandırırken, Kasımpaşa 55 golle karşılık verdi.

DIŞ SAHADA TEK GALİBİYET

Beşiktaş Trendyol Süper Lig'de iç sahada oynadığı tüm maçları kazanırken, dış sahada ise aynı başarıyı gösteremedi. Bu sezon 4 deplasman sınavına çıkan siyah-beyazlı takım, tek galibiyetini 2-1'lik skorla Fenerbahçe derbisinde elde etti. Kartal, Alanyaspor'a 1-0, Amedspor'a 3-2 ve Trabzonspor'a ise 2-0 mağlup oldu. Beşiktaş bu akşam kazanarak deplasman fobisine son vermek istiyor.

KASIMPAŞA TERS GELİYOR

Kartal son yıllarda Kasımpaşa'ya üstünlük sağlamakta zorlanıyor. Siyah-beyazlılar ligde rakibine karşı son 5 maçta 1 kez galip gelebildi. 2023-2024 sezonunun 2. devresinde lacivert-beyazlılara 2-1 mağlup olan Beşiktaş, 2024-2025 sezonunda sahasında 3-1 yenildiği rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Geçen sezon dış sahadaki ilk maç 1-1 biterken, Kartal Dolmabahçe'de 2-1 galip geldi.

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