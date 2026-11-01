Emre Belözoğlu: Hakem hataları olmasaydı...

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Kasımpaşa'da teknik direktör Emre Belözoğlu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Belözoğlu, "Bugün hakem çok ama çok kötü bir maç yönetti. Sınıfta kaldı. 1. dakikada verilmeyen kırmızı kart, 40. kart verilmeyen kırmızı kart... Adem Arous'un, bizim oyuncumuzun görmediği kırmızı kart, kaleciye kimse dokunmuyor faul veriyor...

"KRİTİK HATALAR YAPILDI"

Çok ağır bedelleri olabilecek kritik hatalar yapıldı. Oyuncularımın emeğine saygısızlık gördüğüm için bunu söylüyorum. Oyuncularım hiç vazgeçmedi. Bu performans sadece çalışmanın, tekrarların ve inanmanın eseri.

"ÜZÜLMESİ GEREKEN TARAF BİZİZ"

En büyük pay oyuncularımın. Üzülmesi gereken taraf biziz. Amed SF maçından sonra hakem faciasıyla 2 puanımız daha gitti. Hakem hataları olmasaydı 4-5 puanımız daha fazla olmalıydı." sözlerini sarf etti.