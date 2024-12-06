Kasımpaşa Teknik Direktörü Hakan Keleş: 1 puan daha iyi

Trabzonspor deplasmanından 2-2 beraberlik ile dönen İstanbul ekibi Kasımpaşa'nın teknik direktörü Hakan Keleş, maçın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İŞTE O AÇIKLAMA

Maç beraberlikle bitebilir. Ama beraberliğin komik, basit penaltı ile olduğunu düşünüyorum. Merak ettiğim şeylerden bir tanesi bize burada böyle penaltı verilir mi? Penaltıdan iki dakika sonra yediğimiz gol ile moral motivasyon düştü. Sonra yaptığımız değişikliklerle oyunu çevirmeye çalıştık. Beraberliği yakaladık son dakikada gol bulduk. Ofsayttan dolayı sayılmadı ama istediğimiz galibiyetti. Kazanmak için gelmiştik. Deplasmanlarda oynadığımız iyi oyunlar vardı. Mağlup olmuyorduk burada da mağlup olmadık. Bizim için artı ama kazanabilirdik. 1 puan da iyi.