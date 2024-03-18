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Kasımpaşa'dan Trabzonspor - Fenerbahçe maçındaki olaylar hakkında açıklama!

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşma sonrası taraftarlar ve oyuncular birbirine girdi. Papara Park'ta çıkan olaylarda gözaltına alınanlar oldu. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa Kulübü resmi hesabından mücadelenin ardından çıkan olaylar hakkında paylaşımda bulunuldu.

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2024 Pazartesi 14:26
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Kasımpaşa'dan Trabzonspor - Fenerbahçe maçındaki olaylar hakkında açıklama!

Trendol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa Kulübü, Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olaylarla ilgili resmi sitesinden bir açıklama yaptı.

İşte o sözler...

"Dün gece iki güzide kulübümüz Trabzonspor ve Fenerbahçe arasında oynanan maçtaki olaylar bizleri derinden üzmüştür.

Bu iki kulübümüzün yöneticilerinin iyi niyetli çaba ve gayretleri ile daha da büyümeden sonlandırılan bu olayların sorumlularının tespit edilmesi Türk futbol camiasının en büyük dileğidir.

Kasımpaşa Spor Kulübü olarak gerek Fenerbahçe'ye ve gerekse Trabzonspor'a en içten geçmiş olsun dileklerimizi iletir bu müessif olayda kendileri ile beraber olduğumuzu belirtiriz."

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