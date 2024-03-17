Sami Uğurlu'dan flaş Fenerbahçe sözleri! "Bizi rahatsız etti"

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında nefes kesen maçta Kasımpaşa sahasında Galatasaray'a 4-3'lük skorla mağlup olurken ev sahibi takımda teknik direktör Sami Uğurlu mücadeleyi değerlendirdi.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu:

Maçın başından sonuna kadar, ikinci yarı çok daha hareketli geçti. Çok pozisyon oldu. Hem bulduk, hem verdik. 7 gol de bunun karşılığı. Çok pozisyon bulmak, Galatasaray gibi bir takıma karşı artı. Pozisyon vermeyi ise düzeltmemiz gerekiyor. Maçtan önce planladığımız doğru geçişleri yaptık. Risk aldık, beraberliğe çıkalım, bir puan alalım düşüncemiz yok. Keyif almak istiyoruz.

"HAKEM TEMPOYA AYAK UYDURAMIYOR"

Maç gerçekten keyifli ancak Kasımpaşa'nın yüksek temposu hakemlere de yüksek geliyor. Ben onu anlıyorum. Bu yüzden oyunu çok fazla durdurma ihtiyacı hissediyorlar. Biz düşmeyin, ayakta kalın diyoruz oyunculara. Futbolda burayı ödüllendirmek gerekiyor. Burada hakemlerin kafası karışıyor çok yüksek tempoda olduğu için. Bunun olmaması gerekiyor. O zaman seyirci izlemiyor maçları. Bu kadar istekli iki takım varken, biraz daha ona ayak uydurmak gerekiyor.

"HAKEMLER KURALLARA HAKİM DEĞİL"

Penaltı tamam doğru; ama neden kırmızı kart diye soruyorum. 4. hakem bana "pozisyon dışarıda kırmızı kart o yüzden." diyor. Kurallara pek hakim değiliz herhalde.

"F.BAHÇE İÇİN OYNUYORSUNUZ LAFLARI DOĞRU DEĞİL"

Ben her zaman tüm rakipleri tebrik etmeye çalışıyorum. Bunu Okan Buruk için söylemiyorum. Ama büyük maçlarda rakibi çok zorlayınca, farklı şeyler için oynadığımızı düşünüyorlar herhalde! Biz o karakterde ne hocalarız ne insanlarız! Bu şekilde itham ederseniz, devre arasında ve maç sonunda, "Fenerbahçe için oynuyorsunuz" falan bunlar çok doğru değil. Bilmiyorum neden yaptılar ama bu bizi rahatsız etti.